На Сумщине за неделю подорвали 566 боеприпасов

Большую часть боеприпасов специалисты обнаружили при обследовании территории Роменского района с помощью спецоборудования вблизи сел Перекоповка, Горовое, Дзеркалька, где местные жители наткнулись на взрывоопасные предметы. Находки идентифицировали как 381 50-мм. минометную мину, 38 45-мм. артиллерийских снарядов, 128 авиационных взрывателей и др. Боеприпасы изъяли, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.
Также взрывоопасные предметы были обнаружены в Великописаревском, Лебединском, Тростянецком, Сумском, Липоводолинском, Ахтырском, Бурынском районах и в пгт Краснополье.
Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов или похожих на них предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102», сообщает управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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