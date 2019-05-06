Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:47162

На Сумщине за неделю подорвали 566 боеприпасов

За прошедшую неделю на Сумщине группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проведены работы по обезвреживанию 566 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Большую часть боеприпасов специалисты обнаружили при обследовании территории Роменского района с помощью спецоборудования вблизи сел Перекоповка, Горовое, Дзеркалька, где местные жители наткнулись на взрывоопасные предметы. Находки идентифицировали как 381 50-мм. минометную мину, 38 45-мм. артиллерийских снарядов, 128 авиационных взрывателей и др. Боеприпасы изъяли, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Также взрывоопасные предметы были обнаружены в Великописаревском, Лебединском, Тростянецком, Сумском, Липоводолинском, Ахтырском, Бурынском районах и в пгт Краснополье.

Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов или похожих на них предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102», сообщает управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Устаревшие боеприпасы
view counter

По тематике

На Сумщине за день нашли полторы сотни устаревших боеприпасов
17.05.2019 13:59

На Сумщине за день нашли полторы сотни устаревших боеприпасов

16 мая группой пиротехнических работ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проведены работы по обезвреживанию 1-го 76-мм. артиллерийского снаряда, 26-ти...

На Сумщине 40 боеприпасов подорвали, еще 63 нашли
16.05.2019 17:54

На Сумщине 40 боеприпасов подорвали, еще 63 нашли

15 мая группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (Ромны) проведены...

На Сумщине массово находят устаревшие боеприпасы
15.05.2019 14:15

На Сумщине массово находят устаревшие боеприпасы

За минувшие сутки 75 боеприпасов уничтожено и еще 70 обнаружено....

На Сумщине нашли 38 боеприпасов времен войны
14.05.2019 16:45

На Сумщине нашли 38 боеприпасов времен войны

За 13 мая на Сумщине обнаружили 38 боеприпасов времен второй мировой войны....

10.05.2019 11:44

На День победы на Сумщине пиротехники уничтожили полсотни боеприпасов времен Второй мировой

9 мая группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны) были проведены работы по...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:1520:30
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:4520:15
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
13:55—50 грн. 18:20—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
12:15—45 грн.
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:0013:3021:20
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:3016:00
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.