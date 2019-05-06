На Сумщине за неделю подорвали 566 боеприпасов За прошедшую неделю на Сумщине группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проведены работы по обезвреживанию 566 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Большую часть боеприпасов специалисты обнаружили при обследовании территории Роменского района с помощью спецоборудования вблизи сел Перекоповка, Горовое, Дзеркалька, где местные жители наткнулись на взрывоопасные предметы. Находки идентифицировали как 381 50-мм. минометную мину, 38 45-мм. артиллерийских снарядов, 128 авиационных взрывателей и др. Боеприпасы изъяли, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Также взрывоопасные предметы были обнаружены в Великописаревском, Лебединском, Тростянецком, Сумском, Липоводолинском, Ахтырском, Бурынском районах и в пгт Краснополье.

Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов или похожих на них предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102», сообщает управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.