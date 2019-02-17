До 1 сентября на Сумщине нужно подготовить 550 современных классов для первоклассников Как сообщила директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Виктория Гробова, до 1 сентября за счет субвенции, выделенной из государственного бюджета, в частности должны быть оснащены 550 современных классов, куда придут 10 315 первоклассников.

Также педагоги области должны обустроить за государственный счет естественно-математические кабинеты, закупить школьные автобусы и автомобили для инклюзивно-ресурсных центров, обустроить инклюзивные центры и подключить интернет в учебных заведениях, закупить компьютерное оборудование и т.п.

Первый замглавы Сумской облгосадминистрации Вадим Акперов напомнил, что в прошлом году Сумская область была среди лидеров в Украине по эффективному и своевременному освоению государственной субвенции на Новую украинскую школу и пожелал педагогам и в этом году удерживать это первенство.

Справка: Почти четыре миллиарда гривен государственных инвестиций вложено в образование в 2019 году по всей Украине, из них почти 56 миллионов гривен - в образование Сумщины.