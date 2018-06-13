На Сумщине планируют построить 9 футбольных полей На территории Сумской области в этом году планируют построить 9 футбольных полей.

Начальник управления молодежи и спорта облгосадминистрации Евгений Походня во время аппаратного совещания рассказал, что на строительство полей из государственного бюджета было выделено 8 421 700 грн, из местных бюджетов 10 292 919 грн. Строительные работы начаты весной этого года.

В связи с тем, что финансирование программы было осуществлено в конце 2018 года, строительные работы начаты весной 2019 года с наступлением благоприятных погодных условий.