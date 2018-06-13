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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:28317

На Сумщине планируют построить 9 футбольных полей

На территории Сумской области в этом году планируют построить 9 футбольных полей.

Начальник управления молодежи и спорта облгосадминистрации Евгений Походня во время аппаратного совещания рассказал, что на строительство полей из государственного бюджета было выделено 8 421 700 грн, из местных бюджетов 10 292 919 грн. Строительные работы начаты весной этого года.

В связи с тем, что финансирование программы было осуществлено в конце 2018 года, строительные работы начаты весной 2019 года с наступлением благоприятных погодных условий.

Спорт Футбольное поле
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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