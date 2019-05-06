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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:33373

На Сумщине будут судить врача за взятку от инвалида

На Сумщине будут судить голову межрайонной МСЭК за получение взятки от человека с инвалидностью.

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главі одной из межрайонных Медико-социальных экспертных комиссий области, который за 3 тыс. грн обещал человеку с ограниченными физическими возможностями содействие в продолжении 3-й группы инвалидности бессрочно.

Факт получения неправомерной выгоды задокументирован прокуратурой совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области и следователями Следственного Управления ГУ НП в Сумской области 18 февраля 2019 года. По ходатайству прокуратуры медик отстранен от занимаемой должности, и ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщет пресс-служба прокуратуры области.

Право Взятка
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