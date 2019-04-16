Сумчан запрошують на історичну лекцію В «Агенції промоції «Суми» продовжується цикл історичних та історико-краєзнавчих лекцій «Лабіринти Кліо: маловідомі сторінки України та Сумщини».

Тема наступної лекції: «Репресії проти Православної церкви на Сумщині 1920-1930-х років». Лектор: Оліцький В’ячеслав, старший викладач кафедри історії, кандидат історичних наук. Лекція пройде 22 травня о 17.30 у приміщенні міської галереї (вул. Соборна, 27). Вхід вільний.