Сумчан запрошують на історичну лекцію

Тема наступної лекції: «Репресії проти Православної церкви на Сумщині 1920-1930-х років». Лектор: Оліцький В’ячеслав, старший викладач кафедри історії, кандидат історичних наук.
Лекція пройде 22 травня о 17.30 у приміщенні міської галереї (вул. Соборна, 27). Вхід вільний.
Книгарня «Є» запрошує на лекцію «Правда та міфи про здорове харчування», що відбудеться 21 травня. Початок – о 18:30....
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Плутанина та свідома маніпуляція заполонили інформаційний простір. Іншого виходу, окрім як розбиратися самостійно, навчатися і шукати перевірену інформацію, нам знайти...
Цикл лекцій «Про мистецтво» у Сумах триває....
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