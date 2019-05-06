За выходные на Сумщине произошло 4 ДТП За выходные (18-19 мая) патрульные отработали около 400 сообщений.

Кроме того:

- выезжали на 4 ДТП, в которых водители пришли к обоюдному согласию и составили европротоколы;

- составили 190 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 9 за управление в состоянии опьянения);

- составили 52 административных материала за нарушение общественного порядка;

- раскрыли 6 наркопреступлений;

- обнаружили человека в розыске;

- обнаружили автомобиль в розыске;

- обнаружили 2 факта хранения предметов, похожих на оружие (пистолет, кастет).