За выходные на Сумщине произошло 4 ДТП

Кроме того:
- выезжали на 4 ДТП, в которых водители пришли к обоюдному согласию и составили европротоколы;
- составили 190 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 9 за управление в состоянии опьянения);
- составили 52 административных материала за нарушение общественного порядка;
- раскрыли 6 наркопреступлений;
- обнаружили человека в розыске;
- обнаружили автомобиль в розыске;
- обнаружили 2 факта хранения предметов, похожих на оружие (пистолет, кастет).
Патрульные составили два протокола на нетрезвого виновника ДТП....
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