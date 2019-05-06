Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:05209

За выходные на Сумщине произошло 4 ДТП

За выходные (18-19 мая) патрульные отработали около 400 сообщений.

Кроме того:

- выезжали на 4 ДТП, в которых водители пришли к обоюдному согласию и составили европротоколы;

- составили 190 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 9 за управление в состоянии опьянения);

- составили 52 административных материала за нарушение общественного порядка;

- раскрыли 6 наркопреступлений;

- обнаружили человека в розыске;

- обнаружили автомобиль в розыске;

- обнаружили 2 факта хранения предметов, похожих на оружие (пистолет, кастет).

Право Дтп Патрульная полиция
view counter

По тематике

17.05.2019 14:29

В Сумах пьяный водитель попал в аварию (видео)

Патрульные составили два протокола на нетрезвого виновника ДТП....

На Сумщине в ДТП погиб мотоциклист
17.05.2019 10:53

На Сумщине в ДТП погиб мотоциклист

Авария с участием легковушки и мотоцикла произошла 13 мая около 23:30....

В Сумах маршрутка сбила девушку на пешеходном переходе
14.05.2019 23:02

В Сумах маршрутка сбила девушку на пешеходном переходе

Происшествие случилось 14 мая, около 18 часов, на улице Ильинской....

11.05.2019 12:28

На Сумщине пьяный водитель на авто «вылетел» в кювет и врезался в дерево

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Ромны –Липовая Долина - Лебедин - Тростянец - Мезеновка в районе поворота на село Зубовка,...

В Сумах очередная авария с маршруткой
10.05.2019 16:37

В Сумах очередная авария с маршруткой

Сегодня, 10 мая, в Сумах произошло ДТП с участием маршрутки № 52....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:1520:30
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:4520:15
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
13:55—50 грн. 18:20—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
12:15—45 грн.
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:0013:3021:20
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:3016:00
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.