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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:35278

Сумские «Вороны» обыграли харьковских «викингов»

18-19 мая в Сумах прошли матчи 2-го тура чемпионата Украины по баскетболу.

В северо-восточной группе дивизиона Б высшей лиги встречались сумские «вороны» и харьковские «East Vikings». Обе встречи завершились уверенными победами сумчан 13-1 и 25-8.

Игры между днепровскими «Бомберс» и «Poltava Wild Hogs» перенесены.

сумчане с 4 победами лидируют в группе.

В следующем туре «Вороны» 8-9 июня сыграют в Днепре против «Бомберс».

Спорт Бейсбол Вороны
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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