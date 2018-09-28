Сумские «Вороны» обыграли харьковских «викингов»

В северо-восточной группе дивизиона Б высшей лиги встречались сумские «вороны» и харьковские «East Vikings». Обе встречи завершились уверенными победами сумчан 13-1 и 25-8.
Игры между днепровскими «Бомберс» и «Poltava Wild Hogs» перенесены.
сумчане с 4 победами лидируют в группе.
В следующем туре «Вороны» 8-9 июня сыграют в Днепре против «Бомберс».
11-12 мая в Сумах прошел первуй тур чемпионата Украины по бейсболу в северо-восточной группе дивизиона «Б» высшей лиги....
11-12 мая в Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по бейсболу в дивизионе Б высшей лиги....
6-7 апреля в Борисполе прошли игры плей-офф чемпионата Украины по флорболу....
На выходных в Борисполе прошел третий тур регулярного чемпионата Украины по флорболу....
Детская команда Сумской КДЮСШ «Украина» по бейсболу стала победителями соревнований открытого Чемпионата Украины среди юношей (Литл_Лига) "New Little League baseball...