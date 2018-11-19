Сумчане отличились на чемпионате Европы по армрестлингу С 15 по 20 мая в Лутраки (Греция) проходил чемпионат Европы по армрестлингу.

Успешно выступили на турнире сумские рукоборцы: Николай Педоренко в классе «арм1» до 55 кг - серебро на правой и левой руке, Сергей Семеренко – «арм2» до 70кг - две бронзы на обе руки, Владимир Касьяненко - до 80кг «арм2» - «бронза» на левой, Анатолий Сасса - свыше 100кг «слабовидящие» - «бронза» на левой, Ростислав Литовцев среди юношей до 15 лет в весовой категории свыше 70 кг завоевал «бронзу» на правой руке; Клименко Богдан - юниоры до 70кг занял 4-ое место, Евгений Литовцев – «ветераны» до 100кг – «бронза» на левой руке.