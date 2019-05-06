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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:10217

В Сумах 12-й микрорайон без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 21 мая.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по ул. Интернационалистов, 35 сегодня, 21 мая, в 9:00 прекращено водоснабжение домов №№ 41, 43, 35; № 60 по ул. Героев Крут.

После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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