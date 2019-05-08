На Сумщине дали 10 лет за убийство К 10 годам лишения свободы приговорена женщина, которая убила своего бывшего сожителя и пыталась скрыть преступление.

Прокуратурой Сумской области поддержано публичное обвинение в отношении 46-летней роменчанки, которая убила своего сожителя, а потом пыталась скрыть его труп.

Происшествие случилось 8 августа 2015 года в г. Ромны примерно в 18 часов. К обвиняемой пришел ее сожитель. Между ними возникла ссора, которая закончилась тем, что женщина ножом нанесла шесть ударов в область туловища мужчины. От полученных травм сожитель скончался на месте. Хорошо понимая, что она натворила и какими могут быть последствия, женщина позвонила родственнику, а когда тот пришел, попросила помочь скрыть тело. Мужчина отказался и посоветовал вызвать полицию, после чего пошел домой.

Проведя ночь в раздумьях рядом с бездыханным мужчиной, женщина снова позвонила своему родственнику и умоляла о помощи. Тот поддался на уговоры, приехал на автомобиле, и они вместе замотали труп в плед и вывезли в лесополосу за город.

Тело мужчины обнаружили только 20 августа 2015 года, долгое время правоохранителям не удавалось найти убийцу. Однако, когда была изменена подследственность, то при должном процессуального руководства прокуратуры Сумской области правоохранители установили лицо, причастное к совершению убийства.

На суде женщина свою вину не признала. Утверждала, что была в ванной, когда услышала, что муж вернулся. Через несколько минут вышла и увидела, что он весь в крови и без признаков жизни. Испугалась, что подумают на нее, поэтому позвонила родственнику.

По приговору Конотопского горрайонного суда от 20 мая 2019 года обвиняемая признана виновной по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины) и приговорена к 10 годам лишения свободы.

В то же время родственник женщины, который помогал ей скрыть тело, признал свою вину и в 2016 году был приговорен к 1 году ограничения свободы, при этом освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.