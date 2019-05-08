На Сумщине горела остановка (+видео) Пожарные ликвидировали возгорание остановки общественного транспорта.

20 мая в 11:21 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что в с. Зеленое Недригайловского района горит сухая растительность, а рядом выходит дым с остановки общественного транспорта. О пожаре сообщил житель села. На место происшествия выехало отделение дежурного караула 16-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю остановки на площади до 8 кв. м, также горела сухая растительность на площади до 27 кв. м.

В 11:35 возгорание было локализовано, в 11:50 - ликвидировано.

Во время пожара удалось спасти здание остановки общественного транспорта.

Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.