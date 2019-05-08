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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:14373

На Сумщине горела остановка (+видео)

Пожарные ликвидировали возгорание остановки общественного транспорта.

20 мая в 11:21 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что в с. Зеленое Недригайловского района горит сухая растительность, а рядом выходит дым с остановки общественного транспорта. О пожаре сообщил житель села. На место происшествия выехало отделение дежурного караула 16-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю остановки на площади до 8 кв. м, также горела сухая растительность на площади до 27 кв. м.

В 11:35 возгорание было локализовано, в 11:50 - ликвидировано.

Во время пожара удалось спасти здание остановки общественного транспорта.

Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Недригайловский район Остановка Пожар Сухостой
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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