На Сумщине горела остановка (+видео)

20 мая в 11:21 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что в с. Зеленое Недригайловского района горит сухая растительность, а рядом выходит дым с остановки общественного транспорта. О пожаре сообщил житель села. На место происшествия выехало отделение дежурного караула 16-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю остановки на площади до 8 кв. м, также горела сухая растительность на площади до 27 кв. м.
В 11:35 возгорание было локализовано, в 11:50 - ликвидировано.
Во время пожара удалось спасти здание остановки общественного транспорта.
Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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