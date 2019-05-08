Ночью половина Сум будет без воды КП «Горводоканал» сообщает, что ночью Лучанский водозабор будет приостановлен.

Сегодня, 21 мая, в 22:00 будет приостановлена работа Лучанской насосной станции. Остановка обусловлена необходимостью выполнить аварийные работы водопроводной сети диаметром 400 мм на территории станции.

Во время проведения аварийно-ремонтных работ без водоснабжения останутся дома по пр. Шевченко, ул. Ремесленная, ул. Металлургов, ул. Труда, ул. Горького, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Леваневского, ул.Троицкая, ул. Псельская, ул. Привокзальная, ул. Бельгийская, ул. Семьи Линтваревых и прилегающих к ним улиц, а также урочища Барановка.

После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщаении.