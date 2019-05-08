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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:19386

Ночью половина Сум будет без воды

КП «Горводоканал» сообщает, что ночью Лучанский водозабор будет приостановлен.

Сегодня, 21 мая, в 22:00 будет приостановлена работа Лучанской насосной станции. Остановка обусловлена необходимостью выполнить аварийные работы водопроводной сети диаметром 400 мм на территории станции.

Во время проведения аварийно-ремонтных работ без водоснабжения останутся дома по пр. Шевченко, ул. Ремесленная, ул. Металлургов, ул. Труда, ул. Горького, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Леваневского, ул.Троицкая, ул. Псельская, ул. Привокзальная, ул. Бельгийская, ул. Семьи Линтваревых и прилегающих к ним улиц, а также урочища Барановка.

После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщаении.

Общество Отключение воды
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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