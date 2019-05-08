Водитель с Сумщины погиб в аварии в Грузии (видео) Житель села Камыши Ахтырского района погиб в аварии на Рикотском перевале (Грузия).

Мужчина управлял фурой, которая вылетела с дороги у села Хеви, перевернулась и упала в кювет. Кабина машины сильно пострадала. Кадры с места ДТП предоставила телекомпания «Палитра».

Это все, что известно на данный момент из сообщений местных СМИ. Информация будет уточняться, пишет Роксолана Макси. Как стало известно, водитель погиб.