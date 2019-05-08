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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:32397

Водитель с Сумщины погиб в аварии в Грузии (видео)

Житель села Камыши Ахтырского района погиб в аварии на Рикотском перевале (Грузия).

Мужчина управлял фурой, которая вылетела с дороги у села Хеви, перевернулась и упала в кювет. Кабина машины сильно пострадала. Кадры с места ДТП предоставила телекомпания «Палитра».

Это все, что известно на данный момент из сообщений местных СМИ. Информация будет уточняться, пишет Роксолана Макси. Как стало известно, водитель погиб.

Право Грузия Дтп
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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