Водитель с Сумщины погиб в аварии в Грузии (видео)

Мужчина управлял фурой, которая вылетела с дороги у села Хеви, перевернулась и упала в кювет. Кабина машины сильно пострадала. Кадры с места ДТП предоставила телекомпания «Палитра».
Это все, что известно на данный момент из сообщений местных СМИ. Информация будет уточняться, пишет Роксолана Макси. Как стало известно, водитель погиб.
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