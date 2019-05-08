В Тростянце в парке горело дерево Спасатели ликвидировали пожар на территории городского парка.

20 мая в 17:58 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что в г. Тростянец, на территории городского парка им. Чайковского горит дерево. О пожаре сообщили случайные прохожие. На место происшествия выехало отделение дежурного караула 24-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огонь охватил дерево, существовала угроза переброски пламени на деревья, которые росли рядом с эпицентром горения.

В 18:09 возгорание было локализовано, в 18:15 - ликвидировано и недопущено дальнейшего распространения огня.

В результате пожара повреждено дерево.

Допустимая причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Спасатели призывают граждан не провоцировать пожара в природных экосистемах и строго соблюдать требования пожарной безопасности, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.