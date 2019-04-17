Сумские тюремщики тренировались стрелять Работники Сумского СИЗО совершенствовали практические навыки по стрельбе.

20 мая с личным составом государственного учреждения «Сумской следственный изолятор» были проведены учебные стрельбы.

Прибыв на стрельбище и проверив оружие, знание мер безопасности, условий выполнения упражнений и средств связи, личный состав смен в количестве 18 человек младших инспекторов отдела режима и охраны, приступили к стрельбе. Первым упражнением была стрельба по неподвижной цели из снайперской винтовки Драгунова. Следующей задачей была стрельба на расстоянии 100 м из автомата Калашникова. Эта задача требовало особой бдительности и сосредоточенности, но все стрелки справились с поставленной задачей.

«Сотрудники, которые приняли участие в обучении, закрепили навыки стрельбы из огнестрельного оружия, задачи, поставленные перед личным составом, выполнены в полном объеме и на профессиональном уровне», - отметил старший руководитель стрельб Алексей Степанюк.