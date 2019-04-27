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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:11393

В центре Сум задержали 18-летнего парня с оружием

На днях, патрулируя улицу Ярослава Мудрого, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции обнаружили подозрительного парня, который резко изменил направление движения, увидев стражей порядка.

Остановив 18-летнего сумчанина, тот заметно нервничал. Во время проведения поверхностной проверки патрульные обнаружили у него предмет, похожий на пистолет с признаками переработки.

Для выяснения всех обстоятельств инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Право Оружие Патрульная полиция Пистолет
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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