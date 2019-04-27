В центре Сум задержали 18-летнего парня с оружием На днях, патрулируя улицу Ярослава Мудрого, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции обнаружили подозрительного парня, который резко изменил направление движения, увидев стражей порядка.

Остановив 18-летнего сумчанина, тот заметно нервничал. Во время проведения поверхностной проверки патрульные обнаружили у него предмет, похожий на пистолет с признаками переработки.