В центре Сум задержали 18-летнего парня с оружием

Остановив 18-летнего сумчанина, тот заметно нервничал. Во время проведения поверхностной проверки патрульные обнаружили у него предмет, похожий на пистолет с признаками переработки.
Для выяснения всех обстоятельств инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
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