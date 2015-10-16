Под Сумами прошел чемпионат по спиннингу 19 мая проходил чемпионат Сумской области по спиннингу с берега в селе Подлесновка.

Соревнования прошли в дружеской теплой атмосфере. Состав участников был очень сильный, многие были запредельно мотивированы, и борьба в турах была очень серьезной.

В итоге, в командном зачете призовые места распределились так:

1. М5 (Денисенко Андрей, Бойко Дмитрий, Молчанов Александр)

2. ProFish (Бублик Александр, Таранов Олег, Женя Дремов)

3. PerchMaster (Дмитрий Ярковой, Поросюк Алексей, Вячеслав Глупак)

Призеры в личном зачете:

1. Александр Бублик

2. Александр Молчанов

3. Дмитрий Бойко

Всего в 3 турах было выловлено 40,275 кг рыбы! А именно 1710 хвостов!