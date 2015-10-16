Под Сумами прошел чемпионат по спиннингу

Соревнования прошли в дружеской теплой атмосфере. Состав участников был очень сильный, многие были запредельно мотивированы, и борьба в турах была очень серьезной.
В итоге, в командном зачете призовые места распределились так:
1. М5 (Денисенко Андрей, Бойко Дмитрий, Молчанов Александр)
2. ProFish (Бублик Александр, Таранов Олег, Женя Дремов)
3. PerchMaster (Дмитрий Ярковой, Поросюк Алексей, Вячеслав Глупак)
Призеры в личном зачете:
1. Александр Бублик
2. Александр Молчанов
3. Дмитрий Бойко
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