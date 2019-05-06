В Сумах копам попался пьяный водитель-рецидивист с «липовыми» правами С признаками алкогольного опьянения, лишенного права управления и с документами, имеющими признаки подделки - такого водителя остановили патрульные в Сумах.

На улице Харьковской за нарушение ПДД инспекторы остановили автомобиль Ford Transit. За рулем патрульные обнаружили 23-летнего водителя, который имел явные признаки алкогольного опьянения. Проверив его личность по имеющимся базам данных, стражи порядка установили, что он уже лишен права управления за нетрезвое вождение. Водитель категорически отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в присутствии двух свидетелей.

Однако на этом история не закончилась. Мужчина предоставил для проверки документы, среди которых было водительского удостоверение. Это сразу удивило полицейских, ведь права у него были изъяты, а сам документ, который предоставил гражданин, имел признаки подделки. Он не имел голограмм, текст был размыт, а записи в нем не соответствовали данным, занесенным в полицейской базы.

На водителя инспекторы составили административные материалы по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами) КоАП и ч. 3 ст. 130 (Управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного опьянения, совершенные лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения) КоАП.

Также на место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Сейчас следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 358 (Использование заведомо поддельного документа) УК.