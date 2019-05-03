В Глухове прошел этап Кубка Украины по авиамодельному спорту В Глухове состоялся этап Кубка Украины по авиамодельному спорту в классе радиоуправляемых гоночных моделей F-3D / F-3R.

Открытый кубок Глухова проходил 17-20 мая на городском взлетно-посадочной площадке. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Украины, Белоруссии и России. По результатам соревнований: Класс радиоуправляемых гоночных моделей F-3D: 1 место - Вашкевич Александр, Кононенко Константин (Минск) 2 - Жигулин Олег, Черныш Олег (Краматорск) 3 - Ходаков Анатолий, Кононенко Константин (Одесса) Класс радиоуправляемых гоночных моделей F-3 R 1 - Жигулин Олег, Черныш Олег (Краматорск) 2 - Сошнин Владимир, Кульомин Игорь (Харьков) 3 - Кухта Андрей, Бородич Александр (Брест)