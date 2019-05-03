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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Глухове прошел этап Кубка Украины по авиамодельному спорту

В Глухове состоялся этап Кубка Украины по авиамодельному спорту в классе радиоуправляемых гоночных моделей F-3D / F-3R.

Открытый кубок Глухова проходил 17-20 мая на городском взлетно-посадочной площадке. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Украины, Белоруссии и России.

По результатам соревнований:

Класс радиоуправляемых гоночных моделей F-3D:

1 место - Вашкевич Александр, Кононенко Константин (Минск)

2 - Жигулин Олег, Черныш Олег (Краматорск)

3 - Ходаков Анатолий, Кононенко Константин (Одесса)

Класс радиоуправляемых гоночных моделей F-3 R

1 - Жигулин Олег, Черныш Олег (Краматорск)

2 - Сошнин Владимир, Кульомин Игорь (Харьков)

3 - Кухта Андрей, Бородич Александр (Брест)

Спорт Авиамодельный спорт Глухов
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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