В Глухове прошел этап Кубка Украины по авиамодельному спорту

Открытый кубок Глухова проходил 17-20 мая на городском взлетно-посадочной площадке. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Украины, Белоруссии и России.
По результатам соревнований:
Класс радиоуправляемых гоночных моделей F-3D:
1 место - Вашкевич Александр, Кононенко Константин (Минск)
2 - Жигулин Олег, Черныш Олег (Краматорск)
3 - Ходаков Анатолий, Кононенко Константин (Одесса)
Класс радиоуправляемых гоночных моделей F-3 R
1 - Жигулин Олег, Черныш Олег (Краматорск)
2 - Сошнин Владимир, Кульомин Игорь (Харьков)
3 - Кухта Андрей, Бородич Александр (Брест)
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