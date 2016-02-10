В Сумах открылся Международный бизнес-форум «SUMY INVEST BRIDGE - 2019» На бизнес-форум приехали представители посольств и бизнеса Беларуси, Казахстана, Киргизской и Словацкой республик, а также Грузии и Нигерии.

Все они рассматривают пути углубления сотрудничества с Сумской областью. «Форум «Sumy Invest Bridge» посвящен налаживанию деловых отношений и расширению внешнеэкономического сотрудничества, - отметил временно исполняющий обязанности главы облгосадминистрации Вадим Акперов. - Уверен, что он позволит «открыть» для вас Сумскую область, как привлекательный и перспективный для сотрудничества регион».