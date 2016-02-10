В Сумах открылся Международный бизнес-форум «SUMY INVEST BRIDGE - 2019»

Все они рассматривают пути углубления сотрудничества с Сумской областью.
«Форум «Sumy Invest Bridge» посвящен налаживанию деловых отношений и расширению внешнеэкономического сотрудничества, - отметил временно исполняющий обязанности главы облгосадминистрации Вадим Акперов. - Уверен, что он позволит «открыть» для вас Сумскую область, как привлекательный и перспективный для сотрудничества регион».
Представителей крупного, малого и среднего бизнеса, коммунальных, государственных учреждений и организаций зовут на IX Международный инвестиционный бизнес-форум «Возобновляемая энергетика и...
18 февраля в киевском выставочном зале «Чембер Плаза» Торгово-промышленной палаты Украины состоится Первый украинский форум «Инструменты финансовой и технической поддержки...