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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:05236

В Сумах открылся Международный бизнес-форум «SUMY INVEST BRIDGE - 2019»

На бизнес-форум приехали представители посольств и бизнеса Беларуси, Казахстана, Киргизской и Словацкой республик, а также Грузии и Нигерии.

Все они рассматривают пути углубления сотрудничества с Сумской областью.

«Форум «Sumy Invest Bridge» посвящен налаживанию деловых отношений и расширению внешнеэкономического сотрудничества, - отметил временно исполняющий обязанности главы облгосадминистрации Вадим Акперов. - Уверен, что он позволит «открыть» для вас Сумскую область, как привлекательный и перспективный для сотрудничества регион».

Экономика Бизнес-форум
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«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:1520:30
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:4520:15
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
13:55—50 грн. 18:20—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
12:15—45 грн.
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:0013:3021:20
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:3016:00
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:45
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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