В Сумах перевозчику уменьшили число маршруток почти в три раза

Речь идет о маршруте № 9 (Добровольная - Прокофьева), на котором теперь вместо 13 будут ездить всего 5 маршруток. Примерно столько их и ходит последнее время, причем только днем. После 19.00 на Добровольной их практически нет.
Сам перевозчик объясняет свою просьбу тем, что упал пассажиропоток в связи с тем, что на его маршруте теперь ездят коммунальные автобусы № 64 и троллейбусы № 15 / 15А.
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