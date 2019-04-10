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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:18724

В Сумах перевозчику уменьшили число маршруток почти в три раза

Сегодня, 21 мая, исполком Сумского горсовета принял решение «О внесении изменений в решение исполнительного комитета от 21.06.2016 № 332 «Об организации перевозки пассажиров на постоянных городских автобусных маршрутах г. Сумы».

Речь идет о маршруте № 9 (Добровольная - Прокофьева), на котором теперь вместо 13 будут ездить всего 5 маршруток. Примерно столько их и ходит последнее время, причем только днем. После 19.00 на Добровольной их практически нет.

Сам перевозчик объясняет свою просьбу тем, что упал пассажиропоток в связи с тем, что на его маршруте теперь ездят коммунальные автобусы № 64 и троллейбусы № 15 / 15А.

Общество Маршрутки
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