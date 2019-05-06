Сумской исполком не смог поддержать петицию по Театральной площади

«Многоуровневая парковка в зеленой зоне парка имени Кожедуба, а фактически в его старой части - верхней аллее парка Лищинских, основанном в 1908 году. Такое строительство предусмотрено проектом реконструкции Театральной площади, победившем на архитектурном конкурсе. Жители близлежащих домов, архитекторы и руководство художественного музея категорически против.
Прошу поддержать петицию о сохранении исторического центра Сум: совместно выступить против застройки магазинов и многоуровневой парковки на Театральной площади, требуя реставрацию фонтанов и сохранения сквера. Верните городу историческое лицо!» - писала автор петиции Нагорная Марина Юрьевна.
Петиция набрала необходимое количество подписей буквально за считанные дни.
При рассмотрении проекта решения советник мэра Виктор Волонтырец предлагал голосовать за редакцию 2, в которой петиция не поддерживалась как такая, которая носит декларативный характер, не имеет правовых оснований для принятия мер по запрету строительства, не предусмотренного проектной документацией, и лишает орган местного самоуправления, как собственника объекта, права на его реконструкцию, улучшение его внешнего вида и приспособление к современным условиям.
Однако эта за эту редакцию проголосовали всего 10 из 11 присутствующих членов исполкома (всего в составе исполкома 20 членов). Против был только Виталий Моисеенко.
За первую редакцию был только один голос, как раз того же Виталия Моисеенко. В ней поддерживалась петиция и давались поручения «управлению архитектуры и градостроительства, управлению капитального строительства и дорожного хозяйства при подготовке задания на разработку проектной документации по комплексной реконструкции застройки и благоустройства площади Театральная не включать размещения паркинга на 85 паркомест на прилегающей к площади территории по ул. Гагарина и реконструкцию фонтанов с подземными техническими помещениями с их приспособлением под амфитеатр, артгалереи и тематическое кафе, предусмотренное в конкурсном предложении, занявшем второе место в открытом архитектурном конкурсе на определение лучшего проектного предложения по комплексной реконструкции застройки и благоустройства площади Театральная в г. Сумі, и предусмотреть ремонт фонтанов без изменения их внешней конфигурации».
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