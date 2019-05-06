Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:37430

Сумской исполком не смог поддержать петицию по Театральной площади

Сегодня, 21 мая, исполком Сумского горсовета рассматривал петицию Марины Нагорной «Против застройки исторической части Сум - Театральной площади».

«Многоуровневая парковка в зеленой зоне парка имени Кожедуба, а фактически в его старой части - верхней аллее парка Лищинских, основанном в 1908 году. Такое строительство предусмотрено проектом реконструкции Театральной площади, победившем на архитектурном конкурсе. Жители близлежащих домов, архитекторы и руководство художественного музея категорически против.

Прошу поддержать петицию о сохранении исторического центра Сум: совместно выступить против застройки магазинов и многоуровневой парковки на Театральной площади, требуя реставрацию фонтанов и сохранения сквера. Верните городу историческое лицо!» - писала автор петиции Нагорная Марина Юрьевна.

Петиция набрала необходимое количество подписей буквально за считанные дни.

При рассмотрении проекта решения советник мэра Виктор Волонтырец предлагал голосовать за редакцию 2, в которой петиция не поддерживалась как такая, которая носит декларативный характер, не имеет правовых оснований для принятия мер по запрету строительства, не предусмотренного проектной документацией, и лишает орган местного самоуправления, как собственника объекта, права на его реконструкцию, улучшение его внешнего вида и приспособление к современным условиям.

Однако эта за эту редакцию проголосовали всего 10 из 11 присутствующих членов исполкома (всего в составе исполкома 20 членов). Против был только Виталий Моисеенко.

За первую редакцию был только один голос, как раз того же Виталия Моисеенко. В ней поддерживалась петиция и давались поручения «управлению архитектуры и градостроительства, управлению капитального строительства и дорожного хозяйства при подготовке задания на разработку проектной документации по комплексной реконструкции застройки и благоустройства площади Театральная не включать размещения паркинга на 85 паркомест на прилегающей к площади территории по ул. Гагарина и реконструкцию фонтанов с подземными техническими помещениями с их приспособлением под амфитеатр, артгалереи и тематическое кафе, предусмотренное в конкурсном предложении, занявшем второе место в открытом архитектурном конкурсе на определение лучшего проектного предложения по комплексной реконструкции застройки и благоустройства площади Театральная в г. Сумі, и предусмотреть ремонт фонтанов без изменения их внешней конфигурации».

Общество Петиция Театральная площадь
view counter

По тематике

17.05.2019 15:24

Городские власти дали отписку о ремонте подъезда к сумской школе

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Подъезд к школе № 9»....

17.05.2019 14:24

В Сумах обещают за миллион осветить дорожку от «Мануфактуры» до Прокофьева

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Строительство освещения пешеходной дорожки от ТРЦ "Мануфактура" в дома по улицам Харьковская, 6, секции 1-8,...

15.05.2019 16:57

В Сумах будут садить можжевельник, но не туи, ели и сосны

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Озеленение Сум с помощью хвойных растений»....

14.05.2019 16:09

Мэру Сум напомнили об обещании отремонтировать дорогу (петиция)

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Просим Лысенко Александра Николаевича выполнить обещание по ремонту улицы Брянская»....

Сумчане просят резиновые беговые дорожки в парках
14.05.2019 15:52

Сумчане просят резиновые беговые дорожки в парках

Соответствующая петиция зарегистрирована в Единой системе местных петиций сегодня, 14 мая....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:1520:30
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:4520:15
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
13:55—50 грн. 18:20—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
12:15—45 грн.
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:0013:3021:20
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:3016:00
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.