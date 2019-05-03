Завтра на Сумщине прогнозируют дожди, грозы, град

Атмосферный фронт циклона принесет кратковременные дожди с грозами, днем местами по области град, ветер будет преобладать юго-восточный умеренный, днем во время грозы местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +10 .. + 15 ºС, днем +21 .. + 26 ºС.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
8-9 мая циклон принесет в Сумскую область дожди и грозы....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу,...