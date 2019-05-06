На Сумщине наркодилера взяли под стражу По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчина, который организовал незаконный оборот наркотических веществ.

Напомним, что под процессуальным руководством прокуратуры Следственным отделом УСБУ в Сумской области при оперативном сопровождения сотрудников Межрайонного оперативно-розыскного отдела ОРУ Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины разоблачили преступную деятельность лиц, занимавшихся изготовлением и сбытом особо опасного психотропного вещества «амфетамин».

Установлено, что жители Киевской области занимались изготовлением указанной психотропного вещества и осуществляли его сбыт наркозависимым лицам, в частности, Сумской области, а также намеревались незаконно переместить наркотические средства через государственную границу Украины. При этом, с целью сокрытия своей противоправной деятельности, указанные лица постоянно меняли место изготовления психотропного вещества.

Во время санкционированных обысков в субботу, 18 мая, у фигурантов дела в Киевской области обнаружены остатки психотропного вещества общей массой около 20 грамм, предметы необходимые для ее изготовления, шприцы с остатками наркотических веществ.

По результатам обысков 34-летний житель Киевской области, который причастен к изготовлению и распространению психотропного вещества задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Задержанному вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Досудебное следствие продолжается, после результатов экспертизы изъятых веществ у других фигурантов будет решен вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.