В Сумы вернулись киевские рейдеры?

Их водители призывают сумчан ехать в Киев их транспортом 160 грн (сумчане возят за 250 грн), пишет Sumy.Today.
Представитель сумских перевозчиков сообщил, что таким образом в город вернулись рейдеры из Киева, визит которых осенью прошлого года закончился порезанными колесами сумских маршруток.
В связи с этими событиями на парковке возле универмага «Киев», откуда отправляются маршрутки «Севрис-люкс» дежурят представители полиции. На ул. Набережная р. Стрелка тоже прибыли полицейские. По информации пресс-секретаря управления патрульной полиции в Сумской области Олега Сологуба, патрульные получили вызов о парковке новой маршрутки с нарушением ПДД. Но когда на место происшествия прибыли патрульные, водитель этой маршрутки открыл капот, заявив о поломке авто.
Начальник управления Укртрансбезпекы в Сумской области Игорь Шевель пока никаких комментариев по поводу появления киевлян в Сумах не предоставил, ссылаясь на то, что его подчиненные предоставят ему информацию только в понедельник, потому что в течение недели они проводят проверки и только в понедельник сдают акты, составленные по результатам их проведения.
В то же время Игорь Шевель несколько раз подчеркивал незаконность работы именно сумских перевозчиков, которые якобы нашли «лазейки» в законе, осуществляя регулярные перевозки, маскируют их под нерегулярные.
В свою очередь сумские перевозчики заявляют, что работают вполне законно, и Укртрансбезпека лоббирует как раз рейдеров из Киева.
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