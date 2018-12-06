На Сумщине ликвидирован подпольный алкоцех Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры области остановили незаконную реализацию алкоголя иностранного производства и ликвидировали подпольный цех по изготовлению алкогольного фальсификата.

В рамках проведения операции «Акциз-2019», «Сеть» и расследование уголовного производства по ч.2 ст.28 и ч.3 ст.204 УК Украины была установлена группа лиц, которые по предварительному сговору наладили незаконное производство и реализацию незаконно изготовленной алкогольной продукции, которая представляет угрозу для жизни и здоровья людей. Производство ядовитого фальсификата осуществлялось путем смешивания спирта с водой и добавлением эссенций с применением оборудования, обеспечивающего массовое производство. Также указанные лица незаконно хранили и реализовывали алкогольные напитки иностранного производства, ввезенные на таможенную территорию Украины вне таможенного контроля.

Реализация алкогольной продукции осуществлялась по всей территории Украины через сеть Интернет.

По результатам обысков, проведенных на подпольном производстве, местах хранения и в автомобилях, используемых для транспортировки незаконно изготовленных ЛВИ, из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 3070 л фальсифицированных и иностранных ЛВИ известных мировых брендов, ввезенных на территорию Украины вне таможенного контроля, расфасованных в пакеты "bag-in-box" и "tetra-pack", 36,4 тыс. пачек табачных изделий без марок акцизного налога Украины, 3710 л спирта, 2 автомобиля и оборудования общей ориентировочной стоимостью тю 6 млн гривен.

Продолжается следствие, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.