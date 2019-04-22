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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:47145

На Сумщине забывчивая депутат заплатит 850 грн за просроченную декларацию

850 гривен штрафа назначено депутату поселкового совета за несвоевременно поданную декларацию.

20 мая рассмотрено дело об административном правонарушении, связанном с коррупцией, в отношении депутата Ульяновского поселкового совета Белопольского района.

Гражданка П., будучи депутатом Ульяновского поселкового совета, без уважительных причин до 1 апреля 2018 года не подала декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2017 год. Декларация была представлена только 22 января 2019 года

В судебном заседании П. виновным себя признала, изложенные в протоколе обстоятельства подтвердила, искренне раскаялась, сообщает Белопольский райсуд.

Право Белопольский район Декларации о доходах Коррупция Штраф
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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