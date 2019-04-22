На Сумщине забывчивая депутат заплатит 850 грн за просроченную декларацию 850 гривен штрафа назначено депутату поселкового совета за несвоевременно поданную декларацию.

20 мая рассмотрено дело об административном правонарушении, связанном с коррупцией, в отношении депутата Ульяновского поселкового совета Белопольского района.

Гражданка П., будучи депутатом Ульяновского поселкового совета, без уважительных причин до 1 апреля 2018 года не подала декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2017 год. Декларация была представлена только 22 января 2019 года

В судебном заседании П. виновным себя признала, изложенные в протоколе обстоятельства подтвердила, искренне раскаялась, сообщает Белопольский райсуд.