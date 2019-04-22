На Сумщине забывчивая депутат заплатит 850 грн за просроченную декларацию

20 мая рассмотрено дело об административном правонарушении, связанном с коррупцией, в отношении депутата Ульяновского поселкового совета Белопольского района.
Гражданка П., будучи депутатом Ульяновского поселкового совета, без уважительных причин до 1 апреля 2018 года не подала декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2017 год. Декларация была представлена только 22 января 2019 года
В судебном заседании П. виновным себя признала, изложенные в протоколе обстоятельства подтвердила, искренне раскаялась, сообщает Белопольский райсуд.
Сегодня, 16 мая, в Заречном райсуде Сум состоялось рассмотрение админпротокола в отношении мэра Сум Александра Лысенко....
Второй апелляционный административный суд рассмотрел жалобы Управления государственной службы Управления по труду в Сумской области и ООО «Зенит-Брук», фирмы, которая...
Один из правонарушителей, которые уничтожили и повредили саженцы тюльпанов на городских клумбах возле Соборной площади в Ахтырке, признан виновным в...
Сегодня, 24 апреля, в Заречном райсуде Сум судья Александр Капкин закрыл административное дело депутата Сумского городского совета, директора Департамента финансов...
Сегодня, 22 апреля, в Заречном райсуде Сум должны были рассмотреть админпротокол по коррупции Сумского городского головы Александра Лысенко....