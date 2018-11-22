В Сумах пройдет массажный форум

Организаторы приглашают в Конгресс-центр СумГУ мастеров массажа, косметологов и людей, которые только хотят освоить профессию массажиста на массажный форум от преподавательского состава школы массажа «Любава» и их друзей.
Особенности мероприятия:
1. Открытые практические мастер классы от наших преподавателей. Любой желающий может стать моделью, получить консультации и ответы на свои вопросы.
2. Эксклюзивные техники массажа по работе с лицом и телом.
3. Вы можете предварительно дать нам задание - актуальный вопрос или технику массажа для форума и мы подготовим это все для вас. Например, налогообложение и оптимальные варианты легальной деятельности массажиста или что такое эргономика и ее роль в массаже, заказать демонстрацию интересной техники массажа (не позже, чем за 2 недели до начала форума).
3. Можете выразить свои пожелания, в том числе по формату мероприятия.
4. Открытая видео и фотосъемка разрешена.
5. Сертификат участника и символическая цена участия
Что это вам даст:
1. Узнать много нового и полезного, определенные вещи смогут сделать полностью перевернуть ваши представления о массаже
2. Познакомится и пообщаться с лучшими специалистами в области массажа
3. Ускорить свое развитие, существенно съэкономить здоровье, время и деньги на вопросах и проблемах, с которыми часто сталкиваются массажисты.
4. Просто комфортно провести время в компании единомышленников
Подробности в Фейсбук-группе мероприятия.
Аналітичний центр CEDOS відкрив реєстрацію на другий Український урбаністичний форум. Захід відбудеться 21-22 червня в Запоріжжі. Участь безкоштовна....
28 февраля в помещении Сумской городской галереи состоится Форум ко Всемирному дню редких заболеваний....
Форум «Кооперация в аграрной сфере как залог укрепления малого и среднего аграрного бизнеса Сумщины» проходит в ТЦ «Ильинский» в Сумах....
Создание современной индустрии, разработка интересных маршрутов, новых туристических объектов является составляющей развития туристической привлекательности Сумщины....
Впервые в Сумской области управления молодежи и спорта Сумской областной государственной администрации и коммунальное учреждение Сумского областного совета «Сумской областной...