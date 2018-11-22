В Сумах пройдет массажный форум В субботу, 26 мая, в Сумах пройдет массажный форум.

Организаторы приглашают в Конгресс-центр СумГУ мастеров массажа, косметологов и людей, которые только хотят освоить профессию массажиста на массажный форум от преподавательского состава школы массажа «Любава» и их друзей.

Особенности мероприятия:

1. Открытые практические мастер классы от наших преподавателей. Любой желающий может стать моделью, получить консультации и ответы на свои вопросы.

2. Эксклюзивные техники массажа по работе с лицом и телом.

3. Вы можете предварительно дать нам задание - актуальный вопрос или технику массажа для форума и мы подготовим это все для вас. Например, налогообложение и оптимальные варианты легальной деятельности массажиста или что такое эргономика и ее роль в массаже, заказать демонстрацию интересной техники массажа (не позже, чем за 2 недели до начала форума).

3. Можете выразить свои пожелания, в том числе по формату мероприятия.

4. Открытая видео и фотосъемка разрешена.

5. Сертификат участника и символическая цена участия

Что это вам даст:

1. Узнать много нового и полезного, определенные вещи смогут сделать полностью перевернуть ваши представления о массаже

2. Познакомится и пообщаться с лучшими специалистами в области массажа

3. Ускорить свое развитие, существенно съэкономить здоровье, время и деньги на вопросах и проблемах, с которыми часто сталкиваются массажисты.

4. Просто комфортно провести время в компании единомышленников

Подробности в Фейсбук-группе мероприятия.