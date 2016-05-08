Сумчан запрошують на фестиваль вуличної їжі У неділю, 26 травня, у Сумах відбудеться фестиваль вуличної їжі.

З 12:00 до 22:00 у парку «Трибуна» (стадіон «Ювілейний») презентувати свої кулінарні шедеври будуть кращі ресторани, кафе та кав'ярні міста! Багато смачної їжі, різноманітність кухні, дивовижні страви та витончені напої.

Крім цього, на буде концертна програма, електронні сети, DJ-панч, майстер-класи та дитяча зона, музична платформа, інтерактивні фотозони та справжня атмосфера європейського street фесту!

Вхід вільний.