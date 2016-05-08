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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:03360

Сумчан запрошують на фестиваль вуличної їжі

У неділю, 26 травня, у Сумах відбудеться фестиваль вуличної їжі.

З 12:00 до 22:00 у парку «Трибуна» (стадіон «Ювілейний») презентувати свої кулінарні шедеври будуть кращі ресторани, кафе та кав'ярні міста! Багато смачної їжі, різноманітність кухні, дивовижні страви та витончені напої.

Крім цього, на буде концертна програма, електронні сети, DJ-панч, майстер-класи та дитяча зона, музична платформа, інтерактивні фотозони та справжня атмосфера європейського street фесту!

Вхід вільний.

Досуг Уличная еда
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Теперь, видимо, уже традиционный ежегодный фестиваль уличной еды «Квітень Суми Фест» прошел во второй раз в Сумах с еще большим...

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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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