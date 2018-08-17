Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:06137

В Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»

Фестиваль пушистых друзей Сумского общества защиты животных пройдет в городском парке им. Ивана Кожедуба 9 июня.

Под опекой волонтеров находится крупнейший в городе центр передержки собак. Сейчас их более двухсот. Чтобы пристроить животных в семьи, Сумское общество защиты животных проводит ежегодный фест «Друг из приюта», в котором принимают участие более 40 животных из приюта.

Присоединяйтесь, приводите друзей!

Гостей ждет много интересного и гарантированно веселое настроение, обещают организаторы.

Следить за новостями фестиваля можно на странице в Фейсбуке.

Общество Друг из приюта
view counter

По тематике

В Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»
22.05.2019 09:59

В Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»

Фестиваль пушистых друзей Сумского общества защиты животных пройдет в городском парке им. Ивана Кожедуба 9 июня....

В Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»
06.05.2019 22:15

В Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»

Фестиваль пушистых друзей Сумского общества защиты животных пройдет в городском парке им. Ивана Кожедуба 9 июня....

На фестивале «Друг из приюта» нашли новых хозяев 16 животных
17.09.2018 11:31

На фестивале «Друг из приюта» нашли новых хозяев 16 животных

16 сентября в городском парке им. Кожедуба состоялся седьмой фестиваль «Друг из приюта»....

В Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»
13.09.2018 08:11

В Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»

16 сентября в городском парке им. Кожедуба состоится очередная выставка животных Сумского общества защиты животных «Друг из приюта»....

В сентябре в Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»
17.08.2018 14:07

В сентябре в Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»

16 сентября в городском парке им. Кожедуба состоится очередная выставка животных Сумского общества защиты животных «Друг из приюта»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:4518:0022:30
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:0020:45
«Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ (Италия, 2019)
«Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
Кино Дружба
19-35 - 70 грн.
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
Кино Космос
12:00—50 грн. 16:00—50 грн. 18:20—55 грн.
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
20:40—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
10:20—45 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.