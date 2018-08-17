В Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»

Под опекой волонтеров находится крупнейший в городе центр передержки собак. Сейчас их более двухсот. Чтобы пристроить животных в семьи, Сумское общество защиты животных проводит ежегодный фест «Друг из приюта», в котором принимают участие более 40 животных из приюта.

Присоединяйтесь, приводите друзей!

Гостей ждет много интересного и гарантированно веселое настроение, обещают организаторы.

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