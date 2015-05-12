Со свалкой мусора в Песчаном придется разбираться мэру Сум Несанкционированные свалки на территории Песчанского сельского совета, на которые неоднократно жаловались местные жители, остаются неубранными.

В последние годы в Госэкоинспекцию в Сумской области неоднократно поступали обращения жителей с. Верхнее Песчаное Ковпаковского района г. Сумы по засорению территории села бытовым и прочим мусором.

Вопрос ликвидации несанкционированных свалок и организации обращения с твердыми бытовыми отходами неоднократно поднимался инспекцией при осуществлении мероприятий государственного надзора (контроля). Так, в июле 2017 года инспекцией была проведена внеплановая проверка соблюдения требований законодательства Песчанским сельским советом и его исполнительными органами в части осуществления делегированных полномочий в сфере охраны окружающей природной среды.

По результатам проверки было установлено, что полномочия Песчанского сельского совета в сфере обращения с отходами выполняются не в полном объеме, в частности: не организовано централизованный сбор и вывоз твердых бытовых отходов, отсутствуют контейнеры для отходов, отсутствует схема санитарной очистки, не определен исполнитель услуг по вывозу твердых бытовых отходов и т.п. Это приводило к постоянному образованию несанкционированных свалок и засорению подконтрольной сельскому совету территории.

Так, в ходе проверки на территории, которая на момент проверки находилась в административном подчинении Песчанского сельсовета, было выявлено 7 несанкционированных свалок отходов. По результатам проверки главе Песчанского сельского совета Мечику В.А. были выданы обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных нарушений, в том числе по организации централизованного сбора и вывоза ТБО и ликвидации имеющихся свалок.

В ноябре 2018 года инспекцией была вновь проведена внеплановая проверка ранее выданных предписаний, во время которой в очередной раз выявлено засорение территории Песчанского сельсовета. За невыполнение предписаний сельского голову было привлечено к административной ответственности и предоставлены обязательные для исполнения предписания.

После получения очередной жалобы от граждан на бездействие местных властей по ликвидации свалок, в соответствии со ст. 20-2 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды», ст. 21 Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти», с целью контроля выполнения выданного ранее предписания, государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Сумской области были направлены 13 мая 2019 года в Песчанский сельсовет для проведения внеплановой проверки.

Однако, и.о. старосты Песчанского старостинского округа Мечик Владимир Анатольевич отказался от ответственности за неудовлетворительное состояние обращения с твердыми бытовыми отходами на территории ранее подчиненной ему сельсовета, и отметил, что он уже не имеет никакого отношения к выполнению предписания, предоставленного ему как главе Песчанского сельссовета. Предоставлять объяснения относительно невыполнения главой Песчанского сельсовета полномочий в сфере охраны окружающей природной среды, Мечик В.А. отказался.

Инспекцией составлен акт отказа от допуска к проведению проверки.

Так как Сумской горсовет приняли решение №4989-14Р от 24.04.2019, согласно которому было решено добровольно присоединить территориальные общины сел Песчаное, В.Песчаное, Загорское, Трофименково, Житейское, Кирияковщина Песчанского сельского совета Ковпаковского района. Сумы территориальной громаді г. Сумы, правопреемником всего имущества и обязанностей присоединенных территориальных общин является территориальная община города Сумы.

Учитывая єто, информация о несанкционированных свалках в с. В. Песчаное была направлена инспекцией Сумскому городскому голове для включения указанных свалок в перечень на ликвидацию, сообщает пресс-служба ведомства.