Городские власти ответили отпиской на петицию о судьбе подземного перехода в центре Сум

«Несмотря на капитальный ремонт 2016-2017 гг., на который было потрачено 3,5 млн грн горожан, переход снова находится в запущенном состоянии и утопает в мусоре.
Почему бы не передать часть перехода в аренду предпринимателям под магазины и мастерские, как это сделано на перекрестке ул. Харьковской и СКД.
Это поддержит переход в чистоте, создаст новые рабочие места и увеличит отчисления в городскую казну», - писал автор петиции.
Ответ на электронную петицию:
«Информируем, что в 2016 году по результатам заседания сессии Сумского городского совета вышеупомянутый подземный переход был передан в пользование и на баланс КП «Паркинг».
Дополнительно сообщаем, что вышеуказанное предприятие готово к сотрудничеству с предпринимателями и обсуждение предложений по дальнейшего функционирования объекта, как это сделано в переходе на перекрестке ул. Харьковской и СКД».
Что делает предприятие, кроме того ,что оно готово, не сообщается…