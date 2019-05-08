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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:47134

Городские власти ответили отпиской на петицию о судьбе подземного перехода в центре Сум

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Подземный переход на перекрестке ул. Харьковская и Героев Сумщины».

«Несмотря на капитальный ремонт 2016-2017 гг., на который было потрачено 3,5 млн грн горожан, переход снова находится в запущенном состоянии и утопает в мусоре.

Почему бы не передать часть перехода в аренду предпринимателям под магазины и мастерские, как это сделано на перекрестке ул. Харьковской и СКД.

Это поддержит переход в чистоте, создаст новые рабочие места и увеличит отчисления в городскую казну», - писал автор петиции.

Ответ на электронную петицию:

«Информируем, что в 2016 году по результатам заседания сессии Сумского городского совета вышеупомянутый подземный переход был передан в пользование и на баланс КП «Паркинг».

Дополнительно сообщаем, что вышеуказанное предприятие готово к сотрудничеству с предпринимателями и обсуждение предложений по дальнейшего функционирования объекта, как это сделано в переходе на перекрестке ул. Харьковской и СКД».

Что делает предприятие, кроме того ,что оно готово, не сообщается…

Общество Подземный переход. петиция
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