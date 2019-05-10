Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:13308

Сумской горсовет не будет помогать ПФК «Сумы»

С 4-месячной задержкой получила ответ городских властей онлайн-петиция «Финансовая помощь, нахождение спонсора для ПФК "Сумы"».

«Уважаемые сумчане!

К вам обращаются неравнодушные болельщики ПФК "Сумы", которые просят вас спасти местный футбол!

Сейчас команда потеряла почти все, кроме директора и бухгалтера, и находится на грани прекращения ее существования. Поэтому мы создаем петицию, чтобы помочь футбольному клубу "Сумы" встать на ноги. Чтобы местная община, депутаты, город Сумы помогли ПФК "Сумы" найти финансовую поддержку, точнее стабильную финансовую помощь.

Поэтому просим Вас подписать петицию для поднятия родного футбольного клуба с колен», - писал автор петиции Даниил Алексеев еще в январе 2019 года. Тогда от клуба действительно не осталось почти ничего. С тех пор у команды появился новый хозяин, новые тренеры и футболисты, однако сейчас будущее клуба довольно призрачно из-за решения КДК ФФУ о лишении клуба профессионального статуса за договорные матчи в предыдущие годы. Клуб подал апелляцию и пока ждет, проигрывая всем подряд…

Ответ на электронную петицию вроде бы обнадеживающий:

«Уважаемый Даниил Александрович!

Электронная петиция «Финансовая помощь, нахождение спонсора для ПФК «Сумы» проработана отделом по делам молодежи и спорта Сумского городского совета.

По состоянию на 15.05.2019 года подготовлен проект решения Сумского городского совета «О рассмотрении электронной петиции Алексеева Даниила Александровича «Финансовая помощь, нахождение спонсора для ПФК "Сумы"».

Дата и время проведения сессии Сумского городского совета, на которой будет рассматриваться данный проект решения, Вам будут сообщены дополнительно».

Однако в проекте решения на сайте мэрии есть всего одна редакция – отказать в поддержке. Объясняется несоответствием предусмотренных петицией мероприятий Бюджетному кодексу Украины.

Спорт Петиция ПФК «Сумы»
view counter

По тематике

Сегодня 16:55

Как вам не стыдно, власть? Сумчане требуют отремонтировать Харьковскую и Лушпы

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Капитальный ремонт ул. Харьковской и пр. Лушпы»....

Сегодня 16:42

Сумчане вместо метро хотят трамвай

На сайте онлайн-петиций зарегистрирована петиция «Трамвай»....

Сумской исполком не смог поддержать петицию по Театральной площади
Сегодня 12:37

Сумской исполком не смог поддержать петицию по Театральной площади

Сегодня, 21 мая, исполком Сумского горсовета рассматривал петицию Марины Нагорной «Против застройки исторической части Сум - Театральной площади»....

19.05.2019 19:00

"Сумы" установили антирекорд

Сегодня 19 мая ПФК "Сумы" принимал МФК "Николаев "....

Сегодня «Сумы» сыграют с «Николаевым» (трансляция)
19.05.2019 12:03

Сегодня «Сумы» сыграют с «Николаевым» (трансляция)

Сегодня, 19 мая, ПФК «Сумы» примет МФК «Николаев»....

Новости

Сумской боец выиграл чемпионат мира
Сегодня 20:52
На Сумщине пройдет чемпионат Украины по мотокроссу с концертом
Сегодня 17:59
Защитная программа мобилки помогла полиции разыскать мошенника
Сегодня 17:45
Сумские патрульные обнаружили мужчину, которого разыскивает полиция Харьковщины за грабеж
Сегодня 17:37
Смерть в лифте: суд продлил меру пресечения директору «Горсумылифта»
Сегодня 17:22
Как вам не стыдно, власть? Сумчане требуют отремонтировать Харьковскую и Лушпы
Сегодня 16:55
Сумчане вместо метро хотят трамвай
Сегодня 16:42
В центре Сум остановились троллейбусы
Сегодня 16:38
Федерация бокса Сумщины получила нового президента
Сегодня 16:31
Сумской горсовет не будет помогать ПФК «Сумы»
Сегодня 16:13
На Сумщине забывчивая депутат заплатит 850 грн за просроченную декларацию
Сегодня 15:47
Городские власти ответили отпиской на петицию о судьбе подземного перехода в центре Сум
Сегодня 15:47
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:1520:30
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:4520:15
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
13:55—50 грн. 18:20—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
12:15—45 грн.
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:0013:3021:20
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:3016:00
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.