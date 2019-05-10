Сумской горсовет не будет помогать ПФК «Сумы» С 4-месячной задержкой получила ответ городских властей онлайн-петиция «Финансовая помощь, нахождение спонсора для ПФК "Сумы"».

«Уважаемые сумчане!

К вам обращаются неравнодушные болельщики ПФК "Сумы", которые просят вас спасти местный футбол!

Сейчас команда потеряла почти все, кроме директора и бухгалтера, и находится на грани прекращения ее существования. Поэтому мы создаем петицию, чтобы помочь футбольному клубу "Сумы" встать на ноги. Чтобы местная община, депутаты, город Сумы помогли ПФК "Сумы" найти финансовую поддержку, точнее стабильную финансовую помощь.

Поэтому просим Вас подписать петицию для поднятия родного футбольного клуба с колен», - писал автор петиции Даниил Алексеев еще в январе 2019 года. Тогда от клуба действительно не осталось почти ничего. С тех пор у команды появился новый хозяин, новые тренеры и футболисты, однако сейчас будущее клуба довольно призрачно из-за решения КДК ФФУ о лишении клуба профессионального статуса за договорные матчи в предыдущие годы. Клуб подал апелляцию и пока ждет, проигрывая всем подряд…

Ответ на электронную петицию вроде бы обнадеживающий:

«Уважаемый Даниил Александрович!

Электронная петиция «Финансовая помощь, нахождение спонсора для ПФК «Сумы» проработана отделом по делам молодежи и спорта Сумского городского совета.

По состоянию на 15.05.2019 года подготовлен проект решения Сумского городского совета «О рассмотрении электронной петиции Алексеева Даниила Александровича «Финансовая помощь, нахождение спонсора для ПФК "Сумы"».

Дата и время проведения сессии Сумского городского совета, на которой будет рассматриваться данный проект решения, Вам будут сообщены дополнительно».

Однако в проекте решения на сайте мэрии есть всего одна редакция – отказать в поддержке. Объясняется несоответствием предусмотренных петицией мероприятий Бюджетному кодексу Украины.