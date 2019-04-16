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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:31470

Федерация бокса Сумщины получила нового президента

20 мая Федерация получила документы из Минюста об избрании нового президента ФБС.

15 мая прошла отчетно-выборная конференция Федерация бокса Сумщины.

33 членами ФБС единогласным решением был выбран новый президент. Им стал Виталий Ермоленко, 35 лет, образование высшее юридическое, ХНУВД, бизнесмен, меценат. На протяжении многих лет развивал детский и юношеский спорт в Сумской области. В последнее годы активно поддерживает юных боксеров области. Привлекает спонсорский капитал в дело развития спорта области.

Планы на ближайшее время - сделать Федерацию бокса Сумщины одной из ведущих федераций в Украине.

Спорт Бокс Виталий Ермоленко
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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