В центре Сум остановились троллейбусы

Временно обесточена контактная сеть. На период работы на месте ремонтных бригад КП «Электроавтотранс» и работников КП «Горсвет», движение троллейбусов остановлено в обоих направлениях. После восстановления питания в сети, троллейбусы некоторое время будут курсировать с отклонениями от расписания, сообщили в КП «Электроавтотранс».
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