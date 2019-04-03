В центре Сум остановились троллейбусы На Покровский площади, вблизи аптеки № 90, на троллею упала растяжка, находящегося на балансе КП «Горсвет».

Временно обесточена контактная сеть. На период работы на месте ремонтных бригад КП «Электроавтотранс» и работников КП «Горсвет», движение троллейбусов остановлено в обоих направлениях. После восстановления питания в сети, троллейбусы некоторое время будут курсировать с отклонениями от расписания, сообщили в КП «Электроавтотранс».