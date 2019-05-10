Как вам не стыдно, власть? Сумчане требуют отремонтировать Харьковскую и Лушпы На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Капитальный ремонт ул. Харьковской и пр. Лушпы».

«Прошу немедленно начать капитальный ремонт одних из важнейших транспортных направлений г. Сумы - ул. Харьковской и пр. Лушпы. Обещания покончить с ямочным ремонтом откровенно игнорируются, несмотря на то, что в городе есть асфальтовый завод. Безопасно ездить вышеупомянутыми улицам почти невозможно - дорожное покрытие в ужасном состоянии. Также обратите внимание на ул. Харьковскую со стороны въезда в г. Сумы - как вам не стыдно, власть?! Дороги на въездах - это же лицо нашего города!» - пишет автор петиции Петренко Игорь Александрович.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним: мэр Сум Александр Лысенко в прошлом году обещал, что в 2019-ом будут ремонтировать сразу три большие улицы – Харьковскую, Прокофьева и пр. Лушпы.