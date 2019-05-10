Неплательщик алиментов, чтобы выехать за границу, подделал чужой паспорт

В пункте пропуска «Хутор-Михайловский» во время проверки пассажиров поезда «Кишинев-Москва» у пограничников возникли сомнения относительно принадлежности паспортных документов одному из путешественников. В ходе углубленного изучения паспорта пограничники обнаружили, что он частично поддельный и не принадлежит предъявителю. Кроме того, среди личных вещей мужчины правоохранители нашли его настоящий паспорт.
Как стало известно впоследствии, 38-летний украинец находился в базе данных правоохранителей как должник, который не платил алименты и другие платежи. Для того чтобы выехать в РФ он использовал чужой паспорт, выданный на имя 39-летнего украинца, жителя Закарпатья, в который вклеил свое фото.
Сейчас кроме административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы, мужчине придется отвечать по ст. 358 УК «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов», ведь по факту обнаружения признаков преступления пограничники сообщили компетентные правоохранительные органы.
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