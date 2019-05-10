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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:45261

Защитная программа мобилки помогла полиции разыскать мошенника

В Шостке под предлогом срочного телефонного звонка несовершеннолетний парень временно одолжил у нового знакомого мобильный, после чего незаметно исчез вместе с гаджетом.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился отец 10-летнего парня. Он рассказал полисменам, что когда его сын гулял в городском парке с друзьями, к ним подошел незнакомый подросток. Последний попросил мобильный телефон якобы для срочного звонка. А когда его ребенок был занят игрой в «прятки», исчез вместе с гаджетом.

С помощью специальной программы заявитель установил локацию похищенного телефона и вместе с полицейскими выехал по вероятному адресу.

В подъезде многоэтажки правоохранители обнаружили подозреваемого с чужим мобильным в руках.

«Парню 15 лет, он местный, и ранее уже имел проблемы с законом за подобные преступления, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Чужой телефон у него изъяли и вернули владельцу. Сам же парень признался, что гаджет хотел оставить себе для пользования».

Сейчас в отношении подростка в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество Шостка
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