Сумской боец выиграл чемпионат мира

Сумчанин Андрей Ткаченко в весовой категории 70кг среди юношей 16-17 лет стал первым. Это первый чемпион мира по хортингу в истории Сумской области. Подготовил спортсмена тренер заслуженный тренер Украины Владимир Гордиенко.
Хортинг - национальный вид спорта Украины. Он является важной составляющей патриотического и духовного воспитания молодежи, возрождения и развития спортивных, боевых и культурных традиций украинского народа, укрепления здоровья, развития физических, морально-волевых и интеллектуальных способностей человека путем привлечения ее к участию в соревнованиях по хортинга.
Правила соревнований по виду спорта хортинг разработаны и действуют на основе опыта и наработок в смешанном виде единоборства, рассчитаны на спортсменов разного возраста.
Разделы соревнований по хортингу делятся на основные, специальные и прикладные. К основным разделам соревнований по хортингу входят: «Поединок», «Борьба», «Форма» и «Показательное выступление».
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