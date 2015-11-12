Сумской боец выиграл чемпионат мира 6-12 мая на Кипре проходил чемпионат мира по хортингу.

Сумчанин Андрей Ткаченко в весовой категории 70кг среди юношей 16-17 лет стал первым. Это первый чемпион мира по хортингу в истории Сумской области. Подготовил спортсмена тренер заслуженный тренер Украины Владимир Гордиенко.

Справка

Хортинг - национальный вид спорта Украины. Он является важной составляющей патриотического и духовного воспитания молодежи, возрождения и развития спортивных, боевых и культурных традиций украинского народа, укрепления здоровья, развития физических, морально-волевых и интеллектуальных способностей человека путем привлечения ее к участию в соревнованиях по хортинга.