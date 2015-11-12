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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:52158

Сумской боец выиграл чемпионат мира

6-12 мая на Кипре проходил чемпионат мира по хортингу.

Сумчанин Андрей Ткаченко в весовой категории 70кг среди юношей 16-17 лет стал первым. Это первый чемпион мира по хортингу в истории Сумской области. Подготовил спортсмена тренер заслуженный тренер Украины Владимир Гордиенко.

Справка

Хортинг - национальный вид спорта Украины. Он является важной составляющей патриотического и духовного воспитания молодежи, возрождения и развития спортивных, боевых и культурных традиций украинского народа, укрепления здоровья, развития физических, морально-волевых и интеллектуальных способностей человека путем привлечения ее к участию в соревнованиях по хортинга. 

Правила соревнований по виду спорта хортинг разработаны и действуют на основе опыта и наработок в смешанном виде единоборства, рассчитаны на спортсменов разного возраста. 

Разделы соревнований по хортингу делятся на основные, специальные и прикладные. К основным разделам соревнований по хортингу входят: «Поединок», «Борьба», «Форма» и «Показательное выступление».

Спорт Хортинг
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