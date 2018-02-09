Сумские силачки отличились на чемпионате Украины 14-17 мая в Черноморске проходил чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди молодежи до 23 лет.

Сумчанки взяли две бронзовые медали: в весовой категории до 64 кг 16-летняя (!) Владислава Дорош с суммой 166 кг (75 + 91) и до 76 кг - Александра Голуб - сумма 160 кг (73 + 87).