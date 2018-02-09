Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:52227

Сумские силачки отличились на чемпионате Украины

14-17 мая в Черноморске проходил чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди молодежи до 23 лет.

Сумчанки взяли две бронзовые медали: в весовой категории до 64 кг 16-летняя (!) Владислава Дорош с суммой 166 кг (75 + 91) и до 76 кг - Александра Голуб - сумма 160 кг (73 + 87).

Спорт Тяжелая атлетика
view counter

По тематике

Сумская силачка с медалью чемпионата Украины
13.04.2019 16:00

Сумская силачка с медалью чемпионата Украины

В Славутиче завершился чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юношей и девшек до 13 лет....

Сумская силачка выиграла чемпионат Украины
29.03.2019 18:29

Сумская силачка выиграла чемпионат Украины

В Коломые проходил чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет....

Сумчанка стала чемпионкой Украины по тяжелой атлетике
08.02.2019 21:31

Сумчанка стала чемпионкой Украины по тяжелой атлетике

В Харькове проходит чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет и чемпионат Украины среди спортсменов...

Сумчанки отличились на чемпионате Украины по тяжелой атлетике
11.10.2018 12:21

Сумчанки отличились на чемпионате Украины по тяжелой атлетике

В Николаеве продолжается чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 лет....

09.02.2018 15:06

Роменский тяжелоатлет стал бронзовым призером чемпионата Украины

В Харькове продолжается чемпионат Украины среди учащихся ДЮСШ и СДЮШОР по тяжелой атлетике....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:1520:30
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:4520:15
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
13:55—50 грн. 18:20—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
12:15—45 грн.
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:0013:3021:20
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:3016:00
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.