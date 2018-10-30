В центре Сум отремонтировали лестницу за четверть миллиона не по ДБН В сквере «Дружба» по заказу департамента инфраструктуры провели капитальный ремонт лестницы.

Фото выложил в Фейсбуке главный архитектор области Олег Кривцов. «Сквер "Дружба". Департамент инфраструктуры вновь построил лестницу с пандусом, который не соответствует требованиям ДБН :(», - написал чиновник.

«Готовлю письмо Инспекции ГАСК СГС о проведении проверки на соответствие пандуса требованиям ДБН», - добавил он.

Согласно сайту prozorro капремонт лестницы столил сумскому бюджету 268,5 тыс. грн. Делало его ООО «Ультрасервис».

Напомним: в прошлом году была проведено строительство лестницы с Василевки на Героев Крут, почти за 300 тыс. грн. Она также была с недопандусом, однако, согласно выводу городского управления государственного архитектурно-строительного контроля она не является сооружением капитального строительства, поэтому на нее не распространяются государственные строительные нормы. Вероятно, также будет и здесь.