В центре Сум отремонтировали лестницу за четверть миллиона не по ДБН

Фото выложил в Фейсбуке главный архитектор области Олег Кривцов. «Сквер "Дружба". Департамент инфраструктуры вновь построил лестницу с пандусом, который не соответствует требованиям ДБН :(», - написал чиновник.
«Готовлю письмо Инспекции ГАСК СГС о проведении проверки на соответствие пандуса требованиям ДБН», - добавил он.
Согласно сайту prozorro капремонт лестницы столил сумскому бюджету 268,5 тыс. грн. Делало его ООО «Ультрасервис».
Напомним: в прошлом году была проведено строительство лестницы с Василевки на Героев Крут, почти за 300 тыс. грн. Она также была с недопандусом, однако, согласно выводу городского управления государственного архитектурно-строительного контроля она не является сооружением капитального строительства, поэтому на нее не распространяются государственные строительные нормы. Вероятно, также будет и здесь.
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