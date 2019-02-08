На Сумщине во время ВНО по математике зарегистрировали четыре нарушения (видео) В Сумской области во время внешнего независимого оценивания по математике зарегистрировали четыре нарушения.

21 мая первой на внешнем независимом оценивании будущие абитуриенты сдавали математику, говорится в сюжете UA:СУМИ.

33 задачи, 3 часа на их выполнение. Объявить результаты по математике должны не позднее 14 июня. Следующее тестирование для будущих абитуриентов будет по украинскому языку и литературе. Оно состоится 23 мая.

Александр Сидоренко, директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования, рассказал:

«В Сумской области было зарегистрировано 4548 абитуриентов, явка средняя. Появилось 96,3% из них - это такая явка, которая есть в среднем и по Харьковскому региональному центру. Работал сегодня 21 пункт в высших учебных заведениях и в школах. К сожалению, имели место случаи нарушений процедуры, их было четыре. Это было наличие запрещенных предметов, запрещенного оборудования при выполнении внешнего независимого оценивания. Это технические устройства различного рода - телефоны, флешки, наушники и все такое».