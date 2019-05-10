В Глухове спасатели ликвидировали возгорание легкового автомобиля 21 мая в 7:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля «Opel Astra» на ул. Киево-Московская в г. Глухов.

Звонил владелец автомобиля, который узнал от знакомого, что из-под капота его легковушки выходит дым. На тушение направили дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 6 минут на место вызова прибыли пожарные. В этот момент горел моторный отсек, существовала угроза распространения пламени на весь автомобиль. Для того чтобы локализовать пожар спасателям понадобилось 4 минуты, в 7:55 он был ликвидирован.

В результате пожара повреждены моторный отсек, капот, правое переднее крыло, правое переднее колесо, лобовое стекло.

Всего на тушение было привлечено от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети,Ю сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.