В Глухове спасатели ликвидировали возгорание легкового автомобиля

Звонил владелец автомобиля, который узнал от знакомого, что из-под капота его легковушки выходит дым. На тушение направили дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части.
Уже через 6 минут на место вызова прибыли пожарные. В этот момент горел моторный отсек, существовала угроза распространения пламени на весь автомобиль. Для того чтобы локализовать пожар спасателям понадобилось 4 минуты, в 7:55 он был ликвидирован.
В результате пожара повреждены моторный отсек, капот, правое переднее крыло, правое переднее колесо, лобовое стекло.
Всего на тушение было привлечено от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети,Ю сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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