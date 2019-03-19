Конотопские борцы отличились в Харькове

Кроме украинских команд, в соревнованиях приняли участие также борцы из Литвы, Беларуси, Венгрии.
В командном зачете Конотопская ДЮСШ им. М. Мамиашвили заняла второе место, уступив только местным «Харьковским львам».
Победителями турнира стали: 2004-2006 г.р. - Арсений Кутиль (38 кг), Денис Харченко (52 кг), Имед Худжадже (57 кг), Ивыан Дениченко (62 кг); 2007-2008 г.р. – Даниил Сущенко (29 кг), Захар Маслак (35 кг), Олег Мирошник (42 кг).
Вторые места: 2004-2006 г.р. – Артем Пороскун (44 кг), Антон Климентов (57 кг); 2007-2008 г.р. – Богдан Макаровец (32 кг).
Третьи: 2004-2006 г.р. - Дмитрий Демьяновский (38 кг), Филипп Начовный (57 кг); 2007-2008 г.р – Владислав Ковтун (38 кг), Артур Начовный (42 кг),
22-25 апреля в Сумах пройдет сразу три чемпионата по борьбе....
6 апреля в г. Пореч (Хорватия) прошел международный турнир по греко-римской борьбе....
21-23 марта в Кривом Роге состоялся чемпионат Украины по греко-римской борьбе среди юниоров 1999-2001 годов рождения....
Сегодня, 21 марта, в Белой Церкви проходит чемпионат Украины по вольной борьбе среди спортсменов с недостатками слуха....
19 марта в Белой Церкви прошел чемпионат Украины по греко-римской борьбе среди взрослых спортсменов с недостатками слуха....