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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Конотопские борцы отличились в Харькове

15-17 мая в Харькове прошел V традиционный турнир по греко-римской борьбе «KHARKIV OPEN – 2019».

Кроме украинских команд, в соревнованиях приняли участие также борцы из Литвы, Беларуси, Венгрии.

В командном зачете Конотопская ДЮСШ им. М. Мамиашвили заняла второе место, уступив только местным «Харьковским львам».

Победителями турнира стали: 2004-2006 г.р. - Арсений Кутиль (38 кг), Денис Харченко (52 кг), Имед Худжадже (57 кг), Ивыан Дениченко (62 кг); 2007-2008 г.р. – Даниил Сущенко (29 кг), Захар Маслак (35 кг), Олег Мирошник (42 кг).

Вторые места: 2004-2006 г.р. – Артем Пороскун (44 кг), Антон Климентов (57 кг); 2007-2008 г.р. – Богдан Макаровец (32 кг).

Третьи: 2004-2006 г.р. - Дмитрий Демьяновский (38 кг), Филипп Начовный (57 кг); 2007-2008 г.р – Владислав Ковтун (38 кг), Артур Начовный (42 кг), 

Спорт Греко-римская борьба
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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