Конотопские борцы отличились в Харькове 15-17 мая в Харькове прошел V традиционный турнир по греко-римской борьбе «KHARKIV OPEN – 2019».

Кроме украинских команд, в соревнованиях приняли участие также борцы из Литвы, Беларуси, Венгрии.

В командном зачете Конотопская ДЮСШ им. М. Мамиашвили заняла второе место, уступив только местным «Харьковским львам».

Победителями турнира стали: 2004-2006 г.р. - Арсений Кутиль (38 кг), Денис Харченко (52 кг), Имед Худжадже (57 кг), Ивыан Дениченко (62 кг); 2007-2008 г.р. – Даниил Сущенко (29 кг), Захар Маслак (35 кг), Олег Мирошник (42 кг).

Вторые места: 2004-2006 г.р. – Артем Пороскун (44 кг), Антон Климентов (57 кг); 2007-2008 г.р. – Богдан Макаровец (32 кг).

Третьи: 2004-2006 г.р. - Дмитрий Демьяновский (38 кг), Филипп Начовный (57 кг); 2007-2008 г.р – Владислав Ковтун (38 кг), Артур Начовный (42 кг),