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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:54317

На Сумщине работники фискальной службы зафиксировали 51 миллионера

В течение кампании декларирования-2019 подано 51 декларации жителями Сумской области, доходы которых превышали 1 млн гривен.

Ими задекларировано 366,4 млн грн доходов. В прошлом году «миллионерами» подано 38 деклараций и задекларировано 318,5 млн гривен.

В областном центре проживает 29 миллионеров, 5 - проживают в Сумском районе, в Ромнах и Ахтырке - по 4, 3 - в Шостке, по 2 – в Глухове и Конотопе, по одному - в Тростянце и Краснопольском районе;

С доходов указанной категории плательщиков задекларировано к уплате 39,8 млн грн налога на доходы физических лиц и 3,3 млн грн военного сбора.

В целом миллионеры декларировали инвестиционные доходы, доходы от продажи недвижимого имущества, иностранные доходы; от аренды недвижимого имущества и дополнительные блага. 

Экономика Миллионеры
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