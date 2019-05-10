За ночь в Лебедине тушили два пожара Спасатели дважды ликвидировали пожары в г. Лебедин.

Сегодня, 22 мая, в 4:00 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в помещении аптеки по ул. Карпова в г. Лебедин. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 18-й Государственной пожарно-спасательной части. В 4:17 возгорание локализовали, а в 4:40 - полностью ликвидирован. В результате пожара повреждено: 2 окна, 1 дверь, 2 шкафа, холодильник, лекарственные препараты.

Одновременно на ул. 19 августа случайные прохожие обнаружили задымление в неэксплуатируемом здании бывшего магазина. Пожарным 18-й Государственной пожарно-спасательной части пожар удалось локализовать в 4:14 и ликвидировать в 5:04. В результате пожара повреждено: 2 окна, 3 дверей.

Причины данных пожаров устанавливаются.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.