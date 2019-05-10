В Лебедине подожгли аптеку и магазин семьи мэра Сожженные сегодня ночью в Лебедине магазин и аптека принадлежат семье мэра.

О том, что подожженные ночью аптека и магазин принадлежат семье мэра Лебедина Александра Баклыкова, пишет Sumy.Today со ссылкой на собственные источники. Эту информацию подтвердила и начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова.

По ее словам, в 3.58 сработала сигнализация в аптеке и магазине. Правоохранители, которые выехали на места, обнаружили разбитые окна, а помещениях внутри были политы зажигательной смесью, которую подожгли неизвестные.

Спсатели справились с огем в аптеке к 4:40, в магазине – к 5.04.