В Лебедине подожгли аптеку и магазин семьи мэра

О том, что подожженные ночью аптека и магазин принадлежат семье мэра Лебедина Александра Баклыкова, пишет Sumy.Today со ссылкой на собственные источники. Эту информацию подтвердила и начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова.
По ее словам, в 3.58 сработала сигнализация в аптеке и магазине. Правоохранители, которые выехали на места, обнаружили разбитые окна, а помещениях внутри были политы зажигательной смесью, которую подожгли неизвестные.
Спсатели справились с огем в аптеке к 4:40, в магазине – к 5.04.
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