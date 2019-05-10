На Сумщине полицейским предлагали взятки 16 раз Только за последнюю декаду с предложениями «уладить дело» деньгами и не привлекать их к ответственности за совершение правонарушений к полицейским обращались жители Роменского, Глуховского и Серединобудского районов.

В Роменский отдел полиции обратился 23-летний роменчанин, который сообщил, что местный мужчина угрожает ему физической расправой. На вызов сразу было направлено группу быстрого реагирования Роменского отдела полиции. Дебоширом оказался 23-летний местный житель. Последний, кроме того, что был в состоянии алкогольного опьянения, имел неопрятный вид, к тому же, еще и размахивал перед собой ножом.

Правоохранители, действуя исключительно в рамках действующего законодательства, доставили задержанного мужчину в отдел полиции для составления административного протокола по ч. 1 ст. 178 КУоАП (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде). Мужчина, чтобы правоохранителям не привлекали к административной ответственности, не придумал ничего лучшего, как предложить им «откупной» в сумме 1500 гривен. Однако полицейские не только отказались от предложения, но и сразу задокументировали все обстоятельства нового правонарушения.

Подобное «предложение» от местного жителя получили работники Середина-Будского отделение полиции.

Находясь в суточном наряде, работники сектора реагирования патрульной полиции остановили мужчину, который, будучи за рулем мопеда, нарушал правила дорожного движения. При общении с правонарушителем инспекторы почувствовали от водителя запах алкоголя и предложили в установленном законом порядке пройти ему медицинское освидетельствование, на что мужчина согласился. Уже будучи в больнице, он немного протрезвел и понял свою вину. Поэтому, чтобы избежать ответственности, предложил полицейским «мирно разойтись» за вознаграждение в сумме 100 долларов. И хотя правоохранители предупредили его об ответственности за предложение неправомерной выгоды и о том, что все его действия фиксирует видеокамера, тот настаивал на своем.

При аналогичных обстоятельствах пытался «откупиться» от ответственности за нетрезвое вождение автомобилем 31-летний житель Глухова. И предложил местным сотрудникам группы реагирования патрульной полиции 3000 гривен. Реакция правоохранителей была мгновенной: они немедленно доложили об этом факте руководству и вызвали на место следственно-оперативная группа отдела полиции, которая задокументировала попытку дачи неправомерной выгоды.

Сейчас по всем этим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного Кодекса Украины, поэтому попытки избежать таким образом ответственности за совершенные административные правонарушения будут стоить мужчинам немалого штрафа, или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Работники полиции обращаются ко всем гражданам с призывом не нарушать закон и помнить: попытка откупиться от ответственности за совершенное правонарушение влечет за собой еще большую ответственность. Будьте сознательными и порядочными в своих поступках, соблюдайте общепринятые правила поведения и не провоцируйте на нарушение закона должностных лиц, будь то сотрудников полиции или других учреждений и организаций. Гражданам следует понимать: если они хотят жить в цивилизованной высоко развитой стране, тогда им необходимо уважать Закон и неуклонно соблюдать правопорядка.