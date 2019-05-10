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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:25263

Ночью под Сумами горел частный дом

22 мая в 00:05 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение, что в пгт Хотинь Сумского района горит жилой дом.

Как стало известно, сначала загорелась хозяйственная постройка. Хозяин никому не сообщил о событии, а сам пытался ликвидировать возгорание. Соседи узнали о происшествии, когда огонь полностью охватил здание и распространился на жилой дом. Только когда пожар приобрел масштабных размеров, люди обратились за помощью к спасателям.

На момент прибытия пожарных пламя охватило кровлю и стены дома. В 1:16 возгорание локализовали, в 4:40, использовав до 26 тонн воды - ликвидировали.

В результате пожара повреждены хозяйственная постройка, вещи домашнего обихода, кровля жилого дома по всей площади, стены на площади до 9 кв. м.

Для предупреждения таких случаев призываем граждан при обнаружении признаков пожара немедленно звонить спасателям по телефону «101».

Общество Пожар Сумской район Хотинь
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