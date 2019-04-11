В Сумах из-за потопа остановились троллейбусы Из-за высокого уровня воды в районе ул. Интернационалистов и ТЦ «Березка», вызванного ливнем, остановлено движение троллейбусов №5, 10 А, 15 в обоих направлениях движения.

После восстановления движения, троллейбусы будут курсировать с отклонением от расписания, сообщили в КП «Электроавтотранс».

Напомним: в понедельник КП «Дорремстрой» отчиталось о то, что около 20% ливневок в городе прочищены. До Интернационалистов и ТЦ «Березка» пока не дошли…