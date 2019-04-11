В Сумах из-за потопа остановились троллейбусы

После восстановления движения, троллейбусы будут курсировать с отклонением от расписания, сообщили в КП «Электроавтотранс».
Напомним: в понедельник КП «Дорремстрой» отчиталось о то, что около 20% ливневок в городе прочищены. До Интернационалистов и ТЦ «Березка» пока не дошли…
На Покровский площади, вблизи аптеки № 90, на троллею упала растяжка, находящегося на балансе КП «Горсвет»....
Ожидаемые уже в мае новые троллейбусы прибудут в Сумы в июне....
Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал бывший стажер КП «Электроавтотранс» Олег Нестеренко, приложив фотографии....
На перекрестке Покровская пл. - Харьковская произошел обрыв троллеи в направлении центра города....
Ливень, который пронесся по городу, парализовал движение транспорта.... 1